Un colis pour Noël Puisieulx

2021-12-21 – 2021-12-21

À partir de 8 ans. Durant la première Guerre mondiale, près de 150 000 paquets sont envoyés au front, que les soldats attendent avec impatience. A ton tour de composer ton colis : tricote une écharpe, écrit un mot, glisse une gourmandise et appose le tampon du fort. Tu pourras l'offrir à Noël. Par les médiatrices des musées historiques.

dernière mise à jour : 2021-10-29 par Office de tourisme du Grand Reims

