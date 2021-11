Un citoyen dans mon compost ! Eymet, 28 novembre 2021, Eymet.

Un citoyen dans mon compost ! Sous la Halle Rue du veau Eymet

2021-11-28 09:30:00 – 2021-11-28 Sous la Halle Rue du veau

Eymet Dordogne

Une conférence extraordinaire pour une plongée d’une heure quinze dans le monde des biodéchets. Une conférence pas comme les autres dont la recette est un savoureux mélange entre : un panorama des enjeux d’aujourd’hui pour mieux comprendre l’importance de la valorisation de nos biodéchets, une approche artistique aux contours humoristiques, des éléments de compréhension techniques et pratiques sur le compostage, une bonne poignée de convivialité et d’interaction avec le public. Le tout concocté par une animatrice et deux comédiens d’improvisation pour une dégustation sans modération et pour donner envie à chacun d’en parler, de se lancer et de valoriser ses biodéchets !

Une conférence extraordinaire pour une plongée d’une heure quinze dans le monde des biodéchets. Une conférence pas comme les autres dont la recette est un savoureux mélange entre : un panorama des enjeux d’aujourd’hui pour mieux comprendre l’importance de la valorisation de nos biodéchets, une approche artistique aux contours humoristiques, des éléments de compréhension techniques et pratiques sur le compostage, une bonne poignée de convivialité et d’interaction avec le public. Le tout concocté par une animatrice et deux comédiens d’improvisation pour une dégustation sans modération et pour donner envie à chacun d’en parler, de se lancer et de valoriser ses biodéchets !

+33 9 72 58 24 22

Une conférence extraordinaire pour une plongée d’une heure quinze dans le monde des biodéchets. Une conférence pas comme les autres dont la recette est un savoureux mélange entre : un panorama des enjeux d’aujourd’hui pour mieux comprendre l’importance de la valorisation de nos biodéchets, une approche artistique aux contours humoristiques, des éléments de compréhension techniques et pratiques sur le compostage, une bonne poignée de convivialité et d’interaction avec le public. Le tout concocté par une animatrice et deux comédiens d’improvisation pour une dégustation sans modération et pour donner envie à chacun d’en parler, de se lancer et de valoriser ses biodéchets !

Association pour les enfants du Pays de Beleyme

Sous la Halle Rue du veau Eymet

dernière mise à jour : 2021-11-10 par