Un certain voyage Concert de Laurent Dehors Quintet Festival Jazz in mars Bois-Guillaume, mercredi 20 mars 2024.

Un certain voyage Concert de Laurent Dehors Quintet Festival Jazz in mars Bois-Guillaume Seine-Maritime

Le festival Jazz in mars est de retour à Bois-Guillaume du 17 au 24 mars 2024.

Habitant Bois-Guillaume, mais de renommée internationale, Laurent Dehors se produira pour la première fois sur notre scène pour un jazz chatoyant avec une nouvelle proposition, accompagné de quatre musiciens de son big band. Avec toutes ses anches, le poly-instrumentiste donne la réplique cette fois-ci à Franck Vaillant, batteur instinctif qui rock et cisèle le son. La guitare sept cordes se joue haut la main avec Gabriel Gosse, artiste de haut vol qui joue avec des pointures du jazz. À ce trio décapant s’ajoutent Matthew Bourne au piano et une jeune instrumentiste issue de la nouvelle mouture de l’orchestre Tous Dehors Rose Dehors au trombone, à la flûte à bec et à la sacqueboute. Résultat ? Une énergie palpable, beaucoup d’humour et de complicité. Ce quintet se frottant à la musique électro-acoustique, explorateur de rythmes, propose une route jonchée de groove timbré et bordée d’une audacieuse fantaisie, se dirigeant vers un son aussi inhabituel que surprenant.

Laurent Dehors clarinettes, saxophones, cornemuse

Gabriel Gosse guitares, banjo

Franck Vaillant batterie et électronique

Rose Dehors trombone, sacqueboute, flûte à bec

Matthew Bourne piano

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:00:00

fin : 2024-03-20

1530 Rue de la Haie

Bois-Guillaume 76230 Seine-Maritime Normandie

L’événement Un certain voyage Concert de Laurent Dehors Quintet Festival Jazz in mars Bois-Guillaume a été mis à jour le 2024-02-23 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES