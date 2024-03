Les Journées de Printemps des pépinières bio de Normandie Valliquerville, mercredi 1 mai 2024.

Les Journées de Printemps des pépinières bio de Normandie Valliquerville Seine-Maritime

A 9h, pour débuter cette journée, alors que les exposants termineront de s’installer, les Chênes de Caux vous proposent une visite commentée de leur verger d’essai. Puis, de 10h à 18h, des producteurs vous conseilleront et vous proposeront leurs plants de légumes, d’aromates, de médicinales, de vivaces et de fruitiers. Retrouvez également sur place Les Pépinières Lecuyer et des artisans et producteurs locaux.

A 9h, pour débuter cette journée, alors que les exposants termineront de s’installer, les Chênes de Caux vous proposent une visite commentée de leur verger d’essai. Puis, de 10h à 18h, des producteurs vous conseilleront et vous proposeront leurs plants de légumes, d’aromates, de médicinales, de vivaces et de fruitiers. Retrouvez également sur place Les Pépinières Lecuyer et des artisans et producteurs locaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

899 Route du Bosc Renault

Valliquerville 76190 Seine-Maritime Normandie contact@leschenesdecaux.fr

L’événement Les Journées de Printemps des pépinières bio de Normandie Valliquerville a été mis à jour le 2024-03-22 par Yvetot Normandie Tourisme