Foire Agricole de Bacqueville en Caux Bacqueville-en-Caux, mercredi 8 mai 2024.

Foire Agricole de Bacqueville en Caux Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Un événement incontournable que la foire agricole de Bacqueville en Caux qui se tient sur la place centrale du village et ce depuis le Moyen-Âge.

Au programme exposition de matériel agricole ancien et contemporain, de véhicules anciens, présentation des animaux de la ferme ! Animations pour les enfants, maquillage.

Sur la place de Bacqueville-en-Caux et dans les rues adjacentes.

Un événement incontournable que la foire agricole de Bacqueville en Caux qui se tient sur la place centrale du village et ce depuis le Moyen-Âge.

Au programme exposition de matériel agricole ancien et contemporain, de véhicules anciens, présentation des animaux de la ferme ! Animations pour les enfants, maquillage.

Sur la place de Bacqueville-en-Caux et dans les rues adjacentes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 09:00:00

fin : 2024-05-08 17:00:00

Place du Général de Gaulle

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie jean-josephc@wanadoo.fr

L’événement Foire Agricole de Bacqueville en Caux Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de Tourisme Terroir de Caux