Exposition Décoration des entrées de villes et du centre Montivilliers, mercredi 1 mai 2024.

Pour la durée du festival, la ville de Montivilliers mettra en avant les espaces fleuris de ses entrées de ville. Une valorisation des espaces verts avec des éléments ornementaux rappelant le festival est prévue pour attirer l’œil des habitants et des personnes de passage. Interroger et susciter la curiosité sont les maîtres mots de ces installations afin de permettre une découverte des autres animations.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-09-30

Espaces verts, parcs et jardins de Montivilliers

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie

L’événement Exposition Décoration des entrées de villes et du centre Montivilliers a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie