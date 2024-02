Les foulées luneraysiennes Luneray, mercredi 1 mai 2024.

Les foulées luneraysiennes Luneray Seine-Maritime

La traditionnelle course à pied de Luneray arrive bientôt ! Les concurrents seront dans les starting-blocks pour une foulée dans le village !

Course à pieds de 10km , Marche de 5km . Départ à 9h30 pour la course et 9h40 pour la marche .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:00:00

fin : 2024-05-01 12:00:00

Rue des Écuyers

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie

