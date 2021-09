Un beau ténébreux – Cie Louisa Cerclé Auditorium Julien Gracq, 25 septembre 2021, Mauges-sur-Loire.

Un beau ténébreux – Cie Louisa Cerclé

Auditorium Julien Gracq, le samedi 25 septembre à 20:30

Un beau ténébreux, ce second roman de Julien Gracq publié en 1945, raconte l’histoire de six estivants désoeuvrés qui passent l’été au Grand Hôtel des Vagues, en Bretagne, dans les années 20. L’un d’eux, Gérard, tient le journal de ce e oisiveté à la fois ennuyeuse et légère. La jeune me euse en scène Louisa Cerclé, designer graphique de formation, nous propose une transposition théâtrale et performative de ce e oeuvre. En manipulant les éléments, elle fait émerger de nouvelles images, transforme les sens, à la manière d’un graphiste qui agence formats et couleurs pour construire un visuel. Une composition acoustique accompagne la performance, tel un paysage sonore qui se métamorphose au fur et à mesure de la pièce.

Tarif : 10 € adulte / 6 € enfant (-25 ans) / Placement numéroté

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T21:30:00