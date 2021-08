Ulysse de Taourirt Espace Sarah Bernhardt, 26 novembre 2021, Goussainville.

Ulysse de Taourirt

Espace Sarah Bernhardt, le vendredi 26 novembre à 20:30

Arezki, né à Taourirt, a 16 ans en 1948 lorsqu’il quitte l’Algérie. Abdelwaheb, né à Saint- Etienne, a 16 ans en 1986 lorsqu’il découvre le théâtre. Entre autobiographie et chronique sociale intime et politique, Ulysse de Taourirt trace les contours de deux adolescences, celle d’un père et de son fils. Le propos, volontairement épique, emprunte au récit d’Homère sa figure symbolique pour rappeler l’héroïsme de ces « Ulysse » ordinaires venus construire la France dans les années 50. Le texte, profond et drôle, mêle poésie et humour, pour mettre en perspective une pièce de notre puzzle identitaire.

Fidèle à son identité créatrice, l’auteur mêle intimement théâtre et musique jusqu’à l’unité dans un récit-concert, une tragi-comédie au son world-électro.

