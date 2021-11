Villeneuve-d'Ascq Amphithéâtre P. Glorieux,CERLA Nord, Villeneuve-d'Ascq Ugo Bellagamba, Bâtir l’égalité citoyenne : enjeux juridiques et représentations utopiques Amphithéâtre P. Glorieux,CERLA Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

30 novembre 2021, Cité scientifique, amphi Pierre Glorieux, CERLA, 18h00 **Ugo Bellagamba, Bâtir l’égalité citoyenne : enjeux juridiques et représentations utopiques.** L’égalité citoyenne est l’une des constantes de l’utopie les mieux établies, depuis le texte fondateur de Sir Thomas More jusqu’à l’Icarie d’Étienne Cabet, et, le plus souvent elle est adossée à l’existence d’un système éducatif que détaillent très précisément les auteurs. De fait, il ne saurait y avoir de véritable citoyenneté sans l’apprentissage des vertus de la cité. Toutefois, à l’heure où sont remis en cause les mécanismes de l’État démocratique contemporain, le corpus utopique a-t-il encore quelque chose à nous apprendre ? Faut-il en revenir à la citoyenneté antique, libre de toute forme de représentation ? Une citoyenneté de devoirs est-elle vraiment préférable à celle des premiers libéraux du XIXème siècle ? À travers l’étude des idéaux égalitaires de l’utopie, nous pouvons mieux étalonner nos aspirations. Aux textes, citoyen(ne)s ! **Ugo Bellagamba** est historien du droit et des idées politiques, et auteur primé de science-fiction. Répondant : **Daniel Hennequin**

Entrée libre

2021-11-30T18:00:00 2021-11-30T20:00:00

