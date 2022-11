Soutenance de thèse de Monsieur Étienne Reimund UFR SEGGAT – MRSH Caen Catégories d’évènement: Caen

Soutenance de thèse de Monsieur Étienne Reimund

Mercredi 7 décembre, 09h30

Salle des Actes – Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH)
Campus 1 – Université de Caen Normandie

« Transitions écologique et numérique : consommation écoresponsable, enjeux environnementaux et nouvelles structures de marché » UFR SEGGAT – MRSH Université de Caen Normandie Caen 14000 Calvados Normandie Monsieur Étienne Reimund – Pôle Organisations, Réseaux, Numérique du CREM Thème de recherche : « Transitions écologique et numérique : consommation écoresponsable, enjeux environnementaux et nouvelles structures de marché » Sous la direction de Vincent MERLIN et de Clémence CHRISTIN. Composition du jury : Sara BIANCINI, Professeur des Universités, CY Cergy Paris Université

Olivier BONROY, Directeur de Recherche INRAE, Université de Grenoble Alpes

Clémence CHRISTIN, Maitresse de Conférences, Université de Caen Normandie

Carole HARITCHABALET, Professeur des Universités, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Vincent MERLIN, Directeur de Recherche CNRS, Université de Caen Normandie

Thierry PENARD, Professeur des Universités, Université de Rennes 1 La soutenance est ouverte au public. Elle sera suivie d’un moment de convivialité offert dans la salle du plan Rome de la MRSH.

