FESTIVAL INTERNATIONAL VIVE LA MAGIE AUDITORIUM JEAN PIERRE DAUTEL Caen, 27 avril 2024, Caen.

Pour sa 16èmeédition, VIVE LA MAGIE,le plus grand festival des Arts Magiques en Europe revient vous émerveiller !Chaque année depuis 2008, Monique et Gérard Souchet, les créateurs et producteurs deVive la Magie, sélectionnent avec un soin tout particulier les artistes du plus grand Festival magique en Europe. Ils sont impatients de révéler la programmation exceptionnelle de cette nouvelle édition. Devenu la référence des festivals magiques en Europe depuis plusieurs années, VIVE LA MAGIE invite ses spectateurs à faire connaissance avec des artistes subtils et malicieux, représentants d’un art magique totalement délivré de ses stéréotypes. Ces magiciens, venus du monde entier, représentent les différentes familles de cet art totalement remis au goût du jour par les plus grands metteurs en scène. Mentalistes, manipulateurs, enchanteurs, magiciens comiques, illusionnistes… des artistes loin des clichés pour «Vivre La Magie» en grand..Souvent copié, jamais égalé, VIVE LA MAGIE c’est surtout l’assurance de découvrir un spectacle heureux où le meilleur de l’art magique vous est servi sur un plateau. Les milliers d’ avis positifs sur le net et les réseaux sociaux sont là pour le confirmer. Grâce à Vive la Magie, découvrez et vivez des émotions artistiques exceptionnelles ! Laissez-vous enchanter parle tout nouveau spectacle et l’univers de 10 artistes talentueux et singuliers. Venez rire, vibrer et vous émerveiller en duo, en famille ou entre amis. Un spectacle d’1h45, sans entracte, accessible à tous, à partir de 5 ans Pour ne rien comprendre et aimer ça! IMPORTANT: VIVE LA MAGIE ce n’est pas uniquement de grands spectacles prestigieux, ce sont aussi des ateliers pour apprendre la magie, sans oublier des spectacles dédiés aux 3-6 ans pour s’émerveiller à son rythme et découvrir ses premières émotions magiques avec ses parents et d’autres surprises….Ils se dérouleront en parallèle au Théâtre Molière.

Tarif : 34.00 – 67.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

AUDITORIUM JEAN PIERRE DAUTEL 1 rue Carel 14000 Caen