Sport Tour par Intersport Caen

La plus grande tournée sportive de France arrive chez vous ! Le Sport Tour par Intersport débarque à Caen du 25 au 28 avril, quai François Mitterrand.

Venez découvrir et pratiquer de nombreux sports gratuitement ! Du running au training, en passant par l’escrime, le basket, les sports urbains, le yoga, le football, l’escalade ou encore le e-sport, il y en aura pour tous les goûts.

Rejoignez le mouvement !

Le Sport Tour par Intersport est un dispositif labellisé Grande cause nationale, visant à promouvoir l’accessibilité du sport à tous les Français.

Début : 2024-04-27 11:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

Quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie

