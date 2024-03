Atelier « Sauvages de ma rue » Le Dôme Caen, samedi 27 avril 2024.

Atelier « Sauvages de ma rue » Le Dôme Caen Calvados

Apprenez à identifier les plantes sauvages qui peuplent la Presqu’île de Caen !

Les villes concentrent sur des surfaces restreintes une proportion grandissante de citoyens et une nature urbaine tout à fait particulière. Cette biodiversité, à travers les services qu’elle rend, est indispensable à la vie des citadins.

Les villes ont été bâties sur des terres autrefois occupées par des espaces naturels ou cultivés. Les Hommes ont façonné ces territoires en une mosaïque d’espaces construits et d’espaces verts, entrecoupés de voies de communication. Ils ont ainsi exercé une influence forte, parfois sans le savoir, sur la biodiversité des aires urbaines. Nous vous invitons à prendre part à un atelier-balade pour apprendre à identifier les espèces végétales sur le chemin et ainsi contribuer à l’inventaire des plantes urbaines de la Presqu’Île dans le cadre du projet de recherche participative “Sauvages de ma rue”. Initié par l’association Télabotanica et le Museum National d’Histoire Naturelle, le programme vise à une meilleure connaissance de la biodiversité urbaine.

Venez découvrir ce programme de recherche participative, et pourquoi pas, y contribuer le mercredi 11 octobre 2023, de 14h à 16h. Vous souhaitez participer à cet atelier ? Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant !

Tout public (À partir de 15 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure inscrite.

Apprenez à identifier les plantes sauvages qui peuplent la Presqu’île de Caen !

Les villes concentrent sur des surfaces restreintes une proportion grandissante de citoyens et une nature urbaine tout à fait particulière. Cette biodiversité, à travers les services qu’elle rend, est indispensable à la vie des citadins.

Les villes ont été bâties sur des terres autrefois occupées par des espaces naturels ou cultivés. Les Hommes ont façonné ces territoires en une mosaïque d’espaces construits et d’espaces verts, entrecoupés de voies de communication. Ils ont ainsi exercé une influence forte, parfois sans le savoir, sur la biodiversité des aires urbaines. Nous vous invitons à prendre part à un atelier-balade pour apprendre à identifier les espèces végétales sur le chemin et ainsi contribuer à l’inventaire des plantes urbaines de la Presqu’Île dans le cadre du projet de recherche participative “Sauvages de ma rue”. Initié par l’association Télabotanica et le Museum National d’Histoire Naturelle, le programme vise à une meilleure connaissance de la biodiversité urbaine.

Venez découvrir ce programme de recherche participative, et pourquoi pas, y contribuer le mercredi 11 octobre 2023, de 14h à 16h. Vous souhaitez participer à cet atelier ? Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant !

Tout public (À partir de 15 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire.

Attention ! Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure inscrite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 16:00:00

Le Dôme Esplanade Stéphane Hessel

Caen 14000 Calvados Normandie programmation@ledome.info

L’événement Atelier « Sauvages de ma rue » Caen a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Caen la Mer