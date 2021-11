BEN & TOM TY ANNA TAVARN, 26 novembre 2021 22:30, Rennes.

Ben & Tom, ainsi se nomme le groupe de Benjamin et Thomas Bessé. Originaires de Douarnenez, ils ont atterrit par une soucoupe volante à Rennes. Leur musique ne s’explique pas, ne se raconte pas,

mais se rêve.

Benjamin Bessé à la guitare 12 cordes, au synthé et au chant et Thomas Bessé à la batterie, au sampler et au choeur. Impossible de classer le genre musical de ses nouveaux rennais. Il suffit de tendre l’oreille pour les comprendre. L’importance est d’apprécier le moment. C’est unique, une

vague de mélodies regroupant plusieurs styles. Tout est déstructuré. Thomas nous offre des rythmiques incisives avec sa batterie et Benjamin des harmonies suaves et planantes avec sa voix

électrique.

Un chanteur possédé, des envolées déconcertantes, les deux frères Ben et Tom, nous plongent dans une ambiance psychédélique pour une heure de transe…

https://www.facebook.com/bentomdz

vendredi 26 novembre – 22h30 à 23h30

TY ANNA TAVARN 19 place Sainte-Anne, 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

