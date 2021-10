TWO-MEN-SHOW : LUC ET CHARLIE DÉBARQUENT Le Mans, 28 novembre 2021, Le Mans.

TWO-MEN-SHOW : LUC ET CHARLIE DÉBARQUENT 2021-11-28 20:30:00 – 2021-11-28 Cabaret Café-Théâtre Le Pâtis 38-40 Rue d’Eichthal

Le Mans Sarthe

La rencontre entre deux personnages complètement déjantés.

Charlie, impulsif et maladroit et Luc protecteur et généreux, trop parfois…À la croisée des arts entre clown, stand up, chant et mime, ils abordent avec humour différents sujets pendant plus d’une heure ! Entre leur rencontre, leurs projets et l’éternelle question de l’amour, ces deux compères vous invitent avec fantaisie à partager leur univers décalé. Luc et Charlie débarquent , c’est aussi un spectacle interactif. En effet, puisque « plus on est de fou et plus on rit », ils mettent à contribution le public pour le bonheur de tous.

cabaretlepatis@orange.fr +33 2 43 87 75 72 http://www.cabaretlepatis.com/

