TVIVLER / SILVER GALLERY La salle gueule, 16 septembre 2021, Marseille.

le jeudi 16 septembre à 19:00

BRUITS CONFUS PRESENTE TVIVLER + SILVER GALLERY à LA SALLE GUEULE **TVIVLER** Post Hardcore – Copenhague [https://tvivler.bandcamp.com/](https://tvivler.bandcamp.com/) Groupe essentiel de la scène de Copenhague, composé des légendes Thomas Burø (chant, ex-Lack), Thomas Feltheim et Morten Clausen (guitare et batterie, ex-Obstacles!) et Morten Ogstrup Nielsen (basse, Town Portal), Tvivler joue un post-hardcore explosif, inventif et toujours merveilleux. Après trois excellents EP (Negativ Psykologi #1,2,3), Tvivler a sorti l’exceptionnel Ego en 2020, un des disques de l’année pour Bruits Confus. Surpris par la crise sanitaire comme beaucoup, le groupe a été rare en tournée – et pourtant, ceux qui les ont vus le savent : Tvivler est un des meilleurs groupes de la scène, qui donne tout et mettent le feu où ils passent! Un nouvel album a été enregistré et devrait sortira cette année : une occasion rare de voir ces héros venus directement de Copenhague pour votre plaisir – à ne pas manquer ! **SILVER GALLERY** Doom – Marseille [https://silvergallery.bandcamp.com/](https://silvergallery.bandcamp.com/) Quatuor de Doom / Sludge de Marseille, formé de Patrick Ingoglia (batterie), Mitch De La Vega (basse), Stéphane Girard (guitare) et Laurent Marchet (chant, ex-Tchyzkok, ex-One Million Gravity). Le groupe joue une musique brute évoquant Eyehategod, Iron Monkey ou Neurosis. Après deux excellents albums sortis en 2013 et 2018, et une performance très remarquée à la Rue du Rock en 2019, le groupe revient, plus mordant que jamais. Une première partie lourde et poisseuse à ne pas rater ! Ouverture des portes à 19h, concert à 20h PAF 5€ (et plus si tu peux pour soutenir les groupes) + adhésion

5€

♫♫♫

La salle gueule 8 rue d'italie, 13006 Marseille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T19:00:00 2021-09-16T22:30:00