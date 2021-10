Tutu Carré Sévigné, 10 décembre 2021, Cesson-Sévigné.

Tutu

du vendredi 10 décembre au samedi 11 décembre à Carré Sévigné

Ils sont six, à la fois danseurs et comédiens, à nous entraîner dans un tourbillon visuel effréné, poétique et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent les codes de la danse, qu’elle soit classique, contemporaine, de salon, rythmique, académique ou acrobatique. Chaque scène est une surprise haute en couleur, une ode à la danse où la dérision côtoie l’exigence, où la compagnie nous transporte dans son univers fantasque et théâtral. La mise en scène de Philippe Lafeuille conjugue avec talent le grotesque et l’humour jusqu’au cliché. Du Lac des cygnes aux concours de danse télévisés, l’éventail est large… pourvu qu’il soit dansé. Car il s’agit bien ici de rendre un hommage à la Danse et à son histoire. Les six interprètes hommes, tels des caméléons, endossent tous les rôles – plus de 40 personnages nous font rire, nous étonnent et nous impressionnent. Mais si la troupe est connue pour son autodérision, elle est aussi appréciée pour sa technique. C’est de de la danse pour rire mais qui ne rigole avec la technique et l’efficacité. Le Monde On se régale vraiment à voir ces danseurs virtuoses et très bons comédiens. Europe 1 Sous le décalage, perce aussi la sincérité de leur engagement : l’amour de la danse, plus fort que tout. Télérama

Tarifs / 34€ / 32€ / 30€

Danse. Conception et chorégraphie Philippe Lafeuille – Cie Chicos Mambo

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T21:20:00;2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T21:20:00