Tupp' – Scènes du Jura Salins-les-Bains, 2 décembre 2021

Tupp’ – Scènes du Jura Place des Alliés de la Résistance Espace Notre Daùe Salins-les-Bains

2021-12-02 20:30:00 – 2021-12-02 22:00:00 Place des Alliés de la Résistance Espace Notre Daùe

Salins-les-Bains Jura

10 EUR théatre – Scènes du Jura

Jeudi 2 décembre 2021 à 20h30 (durée: 1h15)

» TUPP’ »

NASSER DJEMAÏ | ANGÉLIQUE CLAIRAND – HERVÉ DARTIGUELONGUE

Tupp’ est un conte résolument moderne dans lequel l’héroïne, Stéphanie, rêve d’un destin extraordinaire en vendant des boîtes ordinaires. Car ces récipients que nous possédons tous, contiendraient un formidable pouvoir : transformer la vie des femmes.

Il ne s’agit que d’une boîte en polyester, dont vos placards sont parfois remplis. Et pourtant ! Impérissable, hermétique et durable, le Tupperware américain s’est hissé au rang de mythe de ménagère. Face aux fins de mois difficiles, Stéphanie devient vendeuse à domicile, elle qui a l’étrange faculté de « couper le feu » et qui s’en servira pour amadouer sa nouvelle clientèle. Cette création bilingue français parlé et signé est un conte initiatique à la fois drôle et cruel, nourri d’enquêtes sociologiques, donnant vie à une forme de théâtre documentaire grand ouvert sur la société. Le prince charmant y a fiché le camp depuis des lustres, il faut seule s’occuper des enfants tandis que la belle-mère ne cesse d’emmouscailler son monde. Pour rompre la solitude, passer du silence à la parole, de l’ombre à la lumière, l’héroïne qui évolue dans un décor de boîtes devra trouver le courage d’ouvrir le Tupp’ défendu, pour libérer enfin ses rêves incarcérés dans la plastique d’une existence laborieuse.

Spectacle proposé en langue des signes (LSF)

Âge minimum conseillé: 4 ans

contact@scenesdujura.com +33 3 84 86 03 03 https://www.scenesdujura.com/tupp-theatre-nasser-djemai-angelique-clairand-herve-dartiguelongue,spectacle-211.htm

Place des Alliés de la Résistance Espace Notre Daùe Salins-les-Bains

