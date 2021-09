Tunisie, Go ! – RE-Cell : Azu Tiwaline & Cinna Peyghamy Simo Cell Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 16 octobre 2021, Nantes.

2021-10-16

Horaire : 20:00 23:59

Gratuit : oui Entrée libre.

pTunisie, Go ! Focus sur la scène effervescente tunisienne : trois soirées pour découvrir des artistes qui participent à construire une nouvelle identité musicale, dans ce pays au carrefour de nombreuses cultures. br /br /RE-Cell est la résidence remuante du DJ et producteur Simo Cell. À la fois curateur et ambianceur de chaque épisode, il propose des formats audacieux et une programmation pointue, taillée pour le club bétonné de Trempo. Pour cette nouvelle session, rendez-vous pour une expérimentation musicale et spatiale. Le maître de cérémonie convie la productrice électronique tunisienne Azu Tiwaline et le percussionniste Cinna Peyghamy, pour venir présenter leur EP Magnetic Service. br /Au menu : transe berbère et modulaire. Simo Cell introduira lui-même ce goûter, en tenue ambient chatoyante.br /br /strongAzu Tiwaline & Cinna Peyghamy – Musique électronique berbère :/strong De la rencontre de la productrice saharaouie Azu Tiwaline et de l’artiste sonore franco-iranien Cinna Peyghamy est né un projet commun. Ensemble, ils mêlent des sonorités bass music, de la techno modulaire agrémentée de musique organique subsaharienne. En 2020, il et elle ont sorti un premier EP, Magnetic Service, sur le label anglais Livity Sound. En résulte un son hypnotique et lancinant, puisant ses racines dans la lumière et le silence du désert où vit à présent Azu Tiwaline. br /br /strongSimo Cell – Musiques électroniques Bass music : /strongFort d’une belle palette de sorties pour autant de labels de premier ordre (tels que Livity Sound, BFDM, Timedance ou Wisdom Teeth), Simo Cell est à la source d’un imaginaire sonore qui lui est propre, aussi exigeant que complexe dans sa structure. Ses productions sont un mix effervescent de motifs trap revus et corrigés, de flexions dubs et de programming tranchant sauce Bristol. Le son de Simo revisite la bass music, explorant aussi bien son cœur que ses marges. Sa volonté de forger de nouveaux chemins de traverse pour la bass comme les musiques électroniques en général imprègne ce premier opus./ppOrganisé par Simo Cell & Trempobr /br / Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans./p

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 0240466633 https://trempo.com