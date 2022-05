Tumultes Thoiras Thoiras, 4 juin 2022, ThoirasThoiras.

Le festival Tumultes s’installera au château de Malérargues (Centre International Roy Hart) pour sa toute première édition – les 4 et 5 juin. Deux jours dédiés aux sons : ceux de la musique (des concerts), de la voix ou de tous les bruits du monde, ceux des films (interroger le son au cinéma), des arbres (des balades sonores dans la forêt) ou des oiseaux (des initiations ornithologiques). Au programme : 6 ateliers de création sonore et recherche vocale ouverts à toutes et tous sur inscription.Une scène en plein air pour des siestes sonores, tables rondes, rencontres avec des auteur·ices sonores (Jeanne Robet, Christophe Rault, Charlotte Rouault, Clément Baudet, Fañch Langoët, collectif Transmission, Jef Klak etc.) – 2 studios consacrés à l’écoute en continu – 4 créneaux d’écoute pour les enfants des projections sur le rapport entre le son et l’image, l’image et le son, des balades sonores en forêt, des massages sonores – Un cadavre exquis sonore géant avec tous les festivaliers des spectacles, concerts et DJs sets le soir Infos Pratiques : – Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 – Billetterie : https://bit.ly/3rh2Kg0 – Réserver sa place : https://linktr.ee/tumultes Ouvert à tous

