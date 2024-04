Foot et Miel en Cévennes Camping municipal du Martinet Le Martinet, lundi 29 avril 2024.

Foot et Miel en Cévennes dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 avril – 5 mai Camping municipal du Martinet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T08:00:00+02:00 – 2024-04-29T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-05T00:00:00+02:00 – 2024-05-05T23:59:00+02:00

Cette « colo apprenante » participe à l’action éducative de la commune.

En effet, celle-ci donne la possibilité aux jeunes de deécouvrir un nouveau lieu ,d’une nouvelle facon de vivre differente.Elle permet d’appréhender la rentrée scolaire tout en valorisant les acquis de l’année précédente, le travail individuel ou collectif ainsi que l’entraide.

Cette colo apprennantes conduit aussi a un certain développement psycho -affectif chez l’enfant ,car pour certains ce sejour est le premier sans les parents.Il permet alors d etravailler sur l’angoisse de la séparation.

C’est aussi l’occasion de faire leurs premier pas vers l’autonomie en colaborant a des taches auxquels les enfants ne participent pas forcément à la maison.

Ces séjours entrainent également un dynamique nouvelle dans les relations entre les enfants mais aussi avec les animateurs.Il renforce ces liens car les enfants et les aniamateurs se cotoient en dehors de l’ACM ,ils paratgent des moments peu habituels (le petit dejeuner,le diner ,le coucher..)

Les objectifs opérationnels :

– s’enrichir en découvrant de nouveaux lieu,de nouvelles personnes,de nouvelles expérience et de nouvelles cultures.

-Apprendre à vivre ensemble,à être solidaire

-Susciter la curiosité et ,l’envie d’apprendre

-expérimenter les connaissances et les compétences

-Contribuer à la responsabilité individuelle et l’autonomie.

Le séjour :

Durant 7 jours, les jeunes vont pouvoir découvrir d’autres paysages que celui de leur quartier. Ce séjour est basé sur la thématique nature et découverte , il permettra aux enfants de découvrir les richesse culturels des Cévennes mais également de découvrir des métiers d’hier et d’aujourd’hui et des lieux insolistes comme les differentes grottes de la région .

Depuis plusieurs années nous proposons aux enfants issue des quartiers prioritaire ( QPV ) , des séjours culturels . Nos projet pédagogique s’inscrivent sur des axe tels que : la Nature ,la citoyenneté ,la santé

nature, environnement, culture

Camping municipal du Martinet LE MARTINET Le Martinet 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06.19.55.25.91 »}]