Aldo Crommelynck Musée – bibliothèque Pierre André Benoit Alès, samedi 18 mai 2024.

Aldo Crommelynck Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 16h30 Musée – bibliothèque Pierre André Benoit

Début : 2024-05-18T16:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T16:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:30:00+02:00

Emmanuelle Aynard-Bervillé, co-commissaire de l’exposition Picasso-Crommelynck, la route du cuivre nous présentera Aldo Crommelynck et au delà de ce que le graveur a pu apporter à Pablo Picasso et de leur collaboration, les lignes fortes de sa vie et de son oeuvre.

Musée – bibliothèque Pierre André Benoit Quartier De Rochebelle r Brouzen, 30100 Alès Alès 30100 Gard 04 66 86 98 69

© Edwardquinn