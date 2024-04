les coulisses des métiers du patrimoine Musée du Colombier Alès, samedi 18 mai 2024.

Au musée du Colombier, les coulisses des métiers du patrimoine

en partenariat avec les archives Communales : les archives municipales et le musée du Colombier s’associent pour vous dévoiler les coulisses des métiers du patrimoine.

Les archives municipales vous offrent à découvrir le métier d’archiviste dans ses missions et techniques et à visiter les magasins où sont conservés 2,5 km d’archives, qui forment le patrimoine écrit de la ville.

Pour des raisons de jauge, il est prudent de réserver sa visite au 04.66.54.32.23 ou à l’adresse suivante : archives@ville-ales.fr

Les horaires de visites sont de 18h à 19h15 et de 19h45 à 21h.

Accueil à partir de 17h30

A 18h et à 19h30 (Durée : environ 1h)

Au musée du Colombier, un nouveau parcours a été concu et mis en oeuvre par les équipes du musée. Comment organise t’on une exposition ? Quels sont les critères de choix ? Qu’est-ce que la muséographie ? … venez découvrir le nouveau parcours avec Laetitia Cousin, responsable du secteur des expositions.

Musée du Colombier rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie http://www.alescevennes.fr/portal/portal/ac/culture/musees-ales Au Musée du Colombier, en plein cœur d'un parc, dans un petit château du XVIIIe siècle, l'archéologie, de la Préhistoire à l'époque gallo-romaine, voisine avec une collection de peintures et dessins allant du XVIe au XXe siècle.

