le paysage en long et en large Musée du Colombier Alès, samedi 18 mai 2024.

le paysage en long et en large Les élèves de première, spécialité Art de C. Tramoni-Venerandi et de F. Fages du Lycée Bellevue présentent cette année leur travail autour du paysage. Qu’il soit réaliste, révé, destructuré, le paysa… Samedi 18 mai, 18h00 Musée du Colombier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Les élèves de première, spécialité Art de C. Tramoni-Venerandi et de F. Fages du Lycée Bellevue présentent cette année leur travail autour du paysage. Qu’il soit réaliste, révé, destructuré, le paysage nous emmene en déambulation dans tout le musée. Saurez-vous retrouver le point commun de toutes ces œuvres ?

Musée du Colombier rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie http://www.alescevennes.fr/portal/portal/ac/culture/musees-ales Au Musée du Colombier, en plein cœur d’un parc, dans un petit château du XVIIIe siècle, l’archéologie, de la Préhistoire à l’époque gallo-romaine, voisine avec une collection de peintures et dessins allant du XVIe au XXe siècle.

© Colombier 23