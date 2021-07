Tu comprendras plus tard Etang de la Forge,Martigné Ferchaud, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Martigné-Ferchaud.

Etang de la Forge, Martigné Ferchaud, le samedi 10 juillet à 20:30

Qui, pendant son enfance n’a pas déjà été confronté à ces phrases : “Tu comprendras quand tu seras grand, tu comprendras plus tard !” Qui, alors n’a pas été frustré après avoir entendu ces mots ? Des injonctions abstraites qui créent alors deux mondes distincts qui séparent ceux qui comprennent de ceux qui comprendront plus tard. Guidés par deux personnages attachants et leur paperboard déroulant leur message à travers la danse, le jeu et les acrobaties, novices et initiés du cirque vont se laisser déstabiliser avec plaisir et étonnement grâce à l’humour souvent absurde, parfois poétique et toujours tendre de Yann et Sonny. Dès le début, les deux complices font régner une énergie enfantine et bienveillante qui amène le public dans leur monde, hors du temps, où les logiques sont bousculées, les repères sont effacés laissant place à la magie d’un cirque simple, drôle et sans artifice. Samedi 10 Juillet 20h30 Gratuit, tout public Inscription obligatoire Cirque Durée : 45 minutes

Gratuit

Par la Compagnie Sans blague

