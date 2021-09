Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille TTO Bière de la Rade + Flash Tattoo by The Hive + DJ Set by Luc Sky La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée, le vendredi 17 septembre à 17:00

TTO Bière de la Rade + Flash Tattoo by The Hive Tattooshop + DJ Set by Luc Sky C’est le premier Tap Takeover de la rentrée, et on commence fort avec nos copains Toulonnais de chez BIÈRE DE LA RADE !!! La dernière fois qu’ils étaient venus, c’était un beau bordel… On compte sur vous pour en remettre une couche ! En gros, les gars débarquent avec plein de nouveautés et squattent nos tireuses pour développer une gamme complète le temps d’un soir… Comme on est méga chauds, on a décidé de combiner les efforts et d’inviter notre Dadou national, a.k.a DAVID MORRISON de THE HIVE TATTOOSHOP pour vous tatouer de jolis petits motifs un peu partout sur le corps (et quand on dit partout… c’est vraiment partout, hein) !!! Enfin, pour finir de compléter le combo picole + tatouage improvisé, vous aurez de quoi bouger la tête et les fesses avec un DJ Set à la sauce Rock’n’roll oldschool concocté par notre DJ presque résident LUC SKY !!!

Entrée libre

♫♫♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T23:59:00

