TSIGANES – À LA RENCONTRE Agde, 23 septembre 2021, Agde.

TSIGANES – À LA RENCONTRE 2021-09-23 – 2021-09-25

Agde Hérault

À la rencontre des Tsiganes: Expos, Photos, Écrivains, Poètes, Voyages, Histoire, Débats, Théâtre, Cinéma, Musique.

Jeudi 23 Septembre:

Journée réservée aux professionnels : animée par Rémi Lemaitre et Thierry Patrac, et la participation de représentants d’associations du Grand Sud. (réservation obligatoire).

Connaître – Comprendre – Agir : accompagner les enfants et les familles des cultures Tsiganes (École – Travail social – Insertion – Santé).

Maison du Coeur de Ville, Salle Terrisse 2ème étage, rue Louis Rages à Agde. (réservation obligatoire).

Vendredi 24 Septembre:

L’Âme Tsigane: Un spectacle théâtral sur le thème de la liberté de voyager. Le respect de la nature et sur la mémoire de « Ceux » morts en déportation. Autour de textes poétiques, chants et danses : Association FRIDA AN MARO DJI

11h30 -16h: Représentation à destination des scolaires suivie d’un débat.

20h30 – 22h: Représentation tout public.

Maison du Cœur de Ville, Salle Terrisse 2ème étage, rue Louis Bages à Agde. ENTRÉE LIBRE SUR RESERVATION DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

Samedi 25 Septembre/

RUMBA AU CINEMA : Autour des créateurs de la Rumba Gitane Catalane . Soirée musicale animée par Guy Bertrand.

Séance de 15h à17H30 et séance de 20h30 à 22h30.

Maison du Coeur de Ville, Salle Terrisse 2ème étage, rue Louis Bages à Agde, ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

dernière mise à jour : 2021-07-16 par