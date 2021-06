Clérieux Clérieux Clérieux, Drôme Tryd’art : Le Songe d’une Nuit d’Eté – pièce de théatre Clérieux Clérieux Catégories d’évènement: Clérieux

Drôme

Tryd’art : Le Songe d’une Nuit d’Eté – pièce de théatre Clérieux, 25 juin 2021-25 juin 2021, Clérieux. Tryd’art : Le Songe d’une Nuit d’Eté – pièce de théatre 2021-06-25 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-26 21:00:00 21:00:00

Clérieux Drôme Clérieux Pièce de théatre « le Songe d’une Nuit d’Eté » de William Shakespeare avec une mise en scène d’Alexandre Moutet (président de Tryd’art). trydart@orange.fr dernière mise à jour : 2021-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Clérieux, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Clérieux Adresse Ville Clérieux lieuville 45.07634#4.95934