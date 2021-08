Bergerac Mission Locale de Bergerac Bergerac, Dordogne Trouver son orientation, sa reconversion, sa formation Mission Locale de Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

du mardi 28 septembre au jeudi 30 décembre

Tous les mardis et jeudis matin des ateliers ouvert à tous sont proposés à l’ERIP pour aider à son insertion professionnel.

Ouvert à tous publics sur inscription

2 ateliers sur l'exploration des métiers et droits et accés à la formation
Mission Locale de Bergerac
12 rue du Petit Sol 24100 Bergerac

2021-09-28T09:00:00 2021-09-28T12:00:00;2021-09-30T09:00:00 2021-09-30T12:00:00;2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T12:00:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T12:00:00;2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T12:00:00;2021-10-14T09:00:00 2021-10-14T12:00:00;2021-10-19T09:00:00 2021-10-19T12:00:00;2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T12:00:00;2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T12:00:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T12:00:00;2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T12:00:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T12:00:00;2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T12:00:00;2021-11-11T09:00:00 2021-11-11T12:00:00;2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T12:00:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T12:00:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T12:00:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T12:00:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T12:00:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T12:00:00;2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T12:00:00;2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T12:00:00;2021-12-14T09:00:00 2021-12-14T12:00:00;2021-12-16T09:00:00 2021-12-16T12:00:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T12:00:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T12:00:00;2021-12-28T09:00:00 2021-12-28T12:00:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T12:00:00

