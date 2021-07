Trottoir d’en face & Matt Van T. Salle Octave d’Hespel, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fournes-en-Weppes.

Trottoir d’en face & Matt Van T.

Salle Octave d’Hespel, le samedi 18 septembre à 20:00

**Trottoir d’en face & Matt Van T** ———————————– ### _Adeptes d’histoires à suspense et d’intrigues complexes à la Lynch : passez votre chemin ! L’histoire de ce bout de trottoir est simple et forte._ C’est l’histoire d’une tribu qui partageait le même banc de la classe de solfège : celui au fond à gauche, juste à côté du radiateur. Cette complicité a poussé ces bad boys des bacs à sable à se réunir sur scène pour le spectacle de fin d’année qu’organisait l’école de musique. C’était il y a 13 ans déjà ; et dans la bande, rien n’a changé. Les centaines de milliers de kilomètres qui relient Orthez aux festivals francophones ont bien usé les pneus du camion ! Mais quelques 500 concerts plus tard, le mélange est toujours aussi explosif : une recette pimentée de cuivres et de poésie, assaisonnée de textes à la plume joyeuse et mélancolique. Après le succès des Sentiers du Monde en 2013 (album Nulle Ombre), puis un second opus en 2018, le groupe marque le virage que l’on attendait avec la sortie du titre Con comme la lune. Un message fort et simple à la fois qui leur colle à la peau. Un vent de légèreté que l’on laisse volontiers souffler dans ses oreilles par les temps qui courent. Le Trottoir d’en Face nous fait du bien. Ouverture de soirée avec l’univers country/folk du one-man-band **Matt Van T**. **Durée** : 2h **Public** : à partir de 6 ans

Réservations : par mail et téléphone ; Gratuit sur réservation : 03 20 50 24 10

La MEL et l’Aéronef présentent : les Belles Sorties à Fournes-en-Weppes

Salle Octave d’Hespel Rue du 4 septembre, Fournes-en-weppes Fournes-en-Weppes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T22:00:00