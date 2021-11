Saint-Dizier Les Fuseaux Haute-Marne, Saint-Dizier Trophées des sports Les Fuseaux Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Trophées des sports Les Fuseaux, 17 décembre 2021, Saint-Dizier. Trophées des sports

Les Fuseaux, le vendredi 17 décembre à 19:15 La Ville de Saint-Dizier et l’OMS récompensent sportifs ou bénévoles qui se sont distingués par leur implication dans la vie de leur club ou leur contribution au rayonnement du territoire. Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T19:15:00 2021-12-17T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Les Fuseaux Adresse 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Les Fuseaux Saint-Dizier