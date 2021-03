PLAISIR Espace Coluche Plaisir TROP DE ZEF Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

Une tempête est annoncée, des précaires doivent monter sur la « génie » pour décrocher des Pères Noel en plein vent…reviennent souvenirs d’autres travaux dans le métro et révoltes de travailleurs et de réfugiés détenus… jusqu’à une « évasion « inattendue… Une plongée humoristique, tendre et féroce dans le monde des « mercenaires des petits boulots »… Une pièce inédite de Cédric JABUREK, Lauréat Beaumarchais/Sacd Mise en scène Jean-Luc Paliès Avec Philippe RISLER, Oscar CLARK*, Carel CLERIL*, Jeeb’s PALIES* , Emilien Gillan*, Bidou * musiciens en live Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. TROP DE ZEF Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

2021-06-20T17:00:00 2021-06-20T19:00:00

