Ferme du Héron, le dimanche 24 octobre à 15:00

L’association Les jardiniers de Villeneuve d’Ascq organise un troc plants d’automne dimanche 24 octobre 2021 de 15h à 17h à la Ferme du Héron. Troc, plants, graines et tout ce qui sert au jardin, avec les Jardiniers de Villeneuve d’Ascq et la Grainothèque APC.

Sur inscription réservation des tables; gratuit

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Cousinerie Nord

2021-10-24T15:00:00 2021-10-24T17:00:00

