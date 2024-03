Troc de plantes et de graines Brassens Camus Lormont, samedi 16 mars 2024.

Troc de plantes et de graines Animation organisée par les centres socioculturels Lormontais. Samedi 16 mars, 14h00 Brassens Camus Gratuit.

Jardiniers experts ou débutants, amateurs et passionnés de jardinage, venez partager et échanger semis, graines, plants, boutures, conseils, idées et savoir-faire sur la terrasse de Brassens Camus.

Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 42 »}]

