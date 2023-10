Dans le cadre de Péripé’Cirque : Soirée contorsion 7 allées du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 30 avril 2024, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Les contorsionnistes de cette soirée spéciale ont une pratique artistique commune… mais des histoires

différentes à raconter. Alors à chacune ses outils : une boîte, un miroir et autres surprises.

Le mot contorsion peut rapidement s’assortir d’une étrange sensation dérangeante et inconfortable. Même en l’écrivant, un frisson nous traverse. Pourtant, il y a de ces contorsionnistes qui ont une propension à porter une intense force : celle de renouer avec son corps, de se rassembler au delà des blessures, écouter son pouls intérieur… puis prendre sa place sur la scène en s’étirant de tout son long. Et soudain, ce qui nous effrayait avant nous donne envie de se reconnecter.

1 SOIRÉE = 2 SPECTACLES (à corps dépliés)

Durées : 30mn + 1h10 – dès 10 ans > Attention jauge réduite, pensez à réserver !.

2024-04-30 fin : 2024-04-30 . EUR.

7 allées du Champ de Foire Place et salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The contortionists on this special evening share a common artistic practice? but have different stories to tell

different stories to tell. So each has her own tools: a box, a mirror and other surprises.

The word contortion can quickly conjure up a strange, disturbing and uncomfortable sensation. Even as we write it, a shiver runs through us. Yet there are contortionists who have a propensity to carry an intense force: that of reconnecting with one?s body, coming together beyond wounds, listening to one?s inner pulse… then taking one?s place on stage by stretching out to one?s full length. And suddenly, what used to frighten us makes us want to reconnect.

1 EVENING = 2 SHOWS (with unfolded bodies)

Running time: 30mn + 1h10 – from age 10 > Please note reduced capacity, so book early!

Los contorsionistas de esta velada especial comparten una práctica artística común… pero tienen historias diferentes que contar

historias diferentes que contar. Así que cada una tiene sus propias herramientas: una caja, un espejo y otras sorpresas.

La palabra contorsión puede evocar rápidamente una sensación extraña, inquietante e incómoda. Incluso escribirla nos produce escalofríos. Y, sin embargo, hay contorsionistas propensos a transmitir una fuerza intensa: la de reconectar con tu cuerpo, reunirte más allá de tus heridas, escuchar tu pulso interior… y luego ocupar tu lugar en el escenario estirando todo tu cuerpo. Y, de repente, lo que antes nos asustaba nos hace querer volver a conectar.

1 NOCHE = 2 ESPECTÁCULOS (con los cuerpos desplegados)

Duración: 30 min + 1 hora 10 min – a partir de 10 años > Aforo reducido, ¡no olvide reservar con antelación!

Die Schlangenmenschen an diesem besonderen Abend haben eine gemeinsame künstlerische Praxis? aber unterschiedliche Geschichten

unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Und so hat jede von ihnen ihre eigenen Werkzeuge: eine Kiste, einen Spiegel und andere Überraschungen.

Das Wort Kontorsion kann schnell mit einem seltsamen, beunruhigenden und unbequemen Gefühl verbunden sein. Selbst wenn wir es schreiben, läuft uns ein Schauer über den Rücken. Und doch gibt es diese Schlangenmenschen, die eine intensive Kraft in sich tragen: die Kraft, mit dem eigenen Körper wieder in Verbindung zu treten, sich jenseits von Verletzungen zu sammeln, auf den inneren Puls zu hören? und sich dann auf der Bühne in die Länge zu strecken. Und plötzlich macht das, was uns vorher Angst gemacht hat, uns Lust, uns wieder zu verbinden.

1 ABEND = 2 VORSTELLUNGEN (mit ausgebreiteten Körpern)

Dauer: 30mn + 1h10 – ab 10 Jahren > Achtung reduzierte Zuschauerzahl, denken Sie an eine Reservierung!

