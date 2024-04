Découverte des métiers du soin et de l’accompagnement avec l’ERIP du Libournais 189 avenue du maréchal foch 33500 libourne Libourne, lundi 29 avril 2024.

Découverte des métiers du soin et de l’accompagnement avec l’ERIP du Libournais L’ERIP du Libournais organise ave le PLIE et la Mission Locale du Libournais une journée de découverte des métiers du soin et de l’accompagnement le 29 avril de 10h à 16h à la Mission Locale de Li… Lundi 29 avril, 10h00 189 avenue du maréchal foch 33500 libourne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T10:00:00+02:00 – 2024-04-29T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-29T10:00:00+02:00 – 2024-04-29T16:00:00+02:00

L’ERIP du Libournais organise ave le PLIE et la Mission Locale du Libournais une journée de découverte des métiers du soin et de l’accompagnement le 29 avril de 10h à 16h à la Mission Locale de Libourne.

Au programme un mini forum des métiers et formations (aide à la personne, métiers du social, petite enfance…) de 10h à 12h. L’après-midi une préparation aux entretiens se tiendra de 14h à 16h (en prévision d’un job dating organisé par France Travail Libourne le 30 avril).

La participation se fait sur inscription auprès de l’ERIP au 05 57 51 71 27 ou à eripdulibournais@ml-libournais.fr

189 avenue du maréchal foch 33500 libourne 189 avenue du maréchal foch 33500 libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: null}] [{« link »: « mailto:eripdulibournais@ml-libournais.fr »}]

ERIP Libourne