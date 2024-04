CCAS Salles L’atelier du trimestre Salles, mardi 30 avril 2024.

CCAS DE SALLES

Fort de son premier succès, le CCAS s’associe de nouveau à l’association SR&CO et vous propose un atelier de 10 séances de sophrologie et réflexologie. L’objectif étant d’aider les participants à prendre conscience de leur potentiel, de leurs capacités et surtout de prendre du temps pour soi et reprendre confiance en soi. La sophrologie est une pratique qui favorise un bon équilibre entre le corps, le mental et les émotions.

La priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas pu participer aux premières séances organisées en 2023.

Tous les mardis après-midi du 30 avril au 02 juillet .

Début : 2024-04-30

fin : 2024-07-02

11 Allée du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine

