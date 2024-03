Amours contrariées Arcachon, mardi 30 avril 2024.

Amours contrariées Arcachon Gironde

Voici une comédie écrite par Clémence Viallard et Maïlys Fernandez dans une mise en scène de Charlotte Marcoueille.

Six comédiens sur scène, tous issus du Sud Bassin Clémence Viallard, Maïlys Fernandez, Nicolas Payero, Alexis Plaire, Franck Bevilacqua et Sophie Danino.

Le but de l’association Dunes Aventure est d’apporter son aide à l’enfance dans différents pays par la scolarité, la santé ou l’éducation par des ACTIONS SOLIDAIRES (construction de classes, achats de livres et fournitures scolaires, aide pour la nourriture dans les cantines scolaires, dons de médicaments et de vêtements et autres, aide aux orphelins handicapés…).

La recette permettra de terminer la construction de l’école de Sante Yalla au Sénégal. (déjà dix classes construites)

La billetterie est ouverte auprès d’Agnès au 06 07 30 91 98 et Cathy au 06 77 26 70 46 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 20:45:00

fin : 2024-04-30

21 Avenue du Général de Gaulle

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Amours contrariées Arcachon a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Arcachon