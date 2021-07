Fouesnant Fouesnant Finistère, Fouesnant Tro Breizh Foot Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Tro Breizh Foot Fouesnant, 6 août 2021-6 août 2021, Fouesnant. Tro Breizh Foot 2021-08-06 13:30:00 – 2021-08-06

Fouesnant Finistère Le « Tro Breizh Foot », la tournée estivale de la Ligue de Bretagne de Football fait étape à Fouesnant le vendredi 6 août sur la plage de Kerambigorn !

Au programme : beach soccer, Foot 5, Futnet (tennis-ballon), découverte du FitFoot et jeux éducatifs autour du football grâce la roue du PEF (Programme Educatif Fédéral).

Rendez-vous dès 13h30 pour les inscriptions (seul ou par équipes de 5) sur la plage auprès de l’animateur de la Ligue de Bretagne de Football. Animations gratuites. A partir de 6 ans. Chaque participant sera récompensé par des dotations offertes par les Partenaires de la Ligue de Bretagne. +33 6 82 07 44 86 Le « Tro Breizh Foot », la tournée estivale de la Ligue de Bretagne de Football fait étape à Fouesnant le vendredi 6 août sur la plage de Kerambigorn !

