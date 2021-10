Trionfi Sacri – Musique Sacrée Cathédrale de Nantes Chapelle de l’Immaculée, 6 décembre 2021, Nantes.

2021-12-06

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non Abonnement 6 concerts : 80€ et 56€Abonnement 3 concerts : 40€ et 28€ Tarifs tickets : 20€ et 15€ Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr Tous Publics

La Guilde des Mercenaires arrive à Nantes pour nous partager la flamboyante et la fastueuse musique sacrée vénitienne de la Renaissance. Les voix se mêlent aux cornets à bouquin, saqueboutes et orgue dans un dialogue virtuose. Adrien Mabire et ses mercenaires renouvellent avec audace l’interprétation d’un répertoire vocal et instrumental d’une richesse inouïe.

Chapelle de l’Immaculée adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien

0240357643 https://www.musiquesacree-nantes.fr/