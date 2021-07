Les Lilas LE TRITON Les Lilas, Seine-Saint-Denis trio esquina LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

trio esquina LE TRITON, 26 novembre 2021-26 novembre 2021, Les Lilas. trio esquina

LE TRITON, le vendredi 26 novembre à 20:30

Voici plus de trente ans qu’à Buenos Aires, César Stroscio était à la naissance du fabuleux CuartetoCedron. Depuis, son bandonéon respire toujours les mélodies profondes de son Argentine natale. “Esquina”, en Argentine, c’est le coin de la rue, carré comme les rues de Buenos Aires. C’est le lieu de toutes les rencontres, de tous les rendez-vous. Et lorsqu’on dit de quelqu’un qu’il a l’esquina, on veut dire qu’il s’y connaît bien, qu’il a de l’expérience. Esquina commence à se produire en décembre 1991. Le trio se caractérise par des arrangements complexes et raffinés, sans être sophistiqués. Ni tradition figée, ni fascination du modernisme : un travail exigeant, vivant, et l’évident bonheur de jouer qu’expriment les trois musiciens. Le répertoire comprend des pièces de Rovira, Troïlo, Piazzolla, Alchourron, Stroccio, Enriquez, Thomas, Aieta, Mederos, sur des rythmes variés du Rio de la Plata : tangos, milongas, candombes (origine de l’Uruguay), valses.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

trio esquina LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:00:00

