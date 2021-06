Trio Colibri – Fusion Brésil-Afrique de l’Ouest Arles, 21 juin 2021-21 juin 2021, Arles.

Trio Colibri – Fusion Brésil-Afrique de l’Ouest 2021-06-21 19:30:00 19:30:00 – 2021-06-21 21:00:00 21:00:00

Arles 13104

Le répertoire instrumental du groupe puise son inspiration dans la tradition, les mélodies, les harmonies, les rythmes de l’Afrique de l’ouest et du Brésil. Il entrelace des inspirations bossa, samba, choro de Rio de Janeiro, des ballades mandingues, des œuvres jazz et des chauffés ternaires, oscillant entre douceur, chaleur, virtuosité, magie, nostalgie et énergie… Trio Colibri, c’est une belle histoire qui navigue entre Conakry, Bamako, Recife, Bahia et Rio de Janeiro.

