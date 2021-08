Tribute Radiohead ARENES D’ENTRESSEN, 18 août 2021, Istres.

Paranohead est un groupe formé en 2019 dans le Sud-Est de la France par des musiciens fans de Radiohead. Dans une époque où la musique électronique envahit les ondes, et la vieille garde du rock boude les nouveautés bannissant les guitaresélectriques, Radiohead, subtil et inclassable, a su rassembler ces deux générations. Paranohead, c’est Robb Tito au chant lead, Jean-Sébastien Blanc à la batterie, Florentin Alcelay à la basse, Rémi Amadei et Arthur Inglebert aux guitares et Jean-Daniel Peyrard aux claviers. ——— Pour se conformer aux nouvelles mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la reprise de la pandémie de Covid-19, la Ville d’Istres adapte les conditions d’accueil du public pour ses soirées d’été à compter de ce mercredi 21 juillet 2021. – Les soirées d’été et les événements festifs gratuits initialement prévus sont maintenus. – Dans la mesure où les événements réuniront plus de 50 personnes, il faudra un pass sanitaire valable pour y accéder. Il s’agit d’un schéma de vaccination complet (1 semaine après la 2e injection pour les vaccins à double injection, Pfizer, Moderna, AstraZeneca ; 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection, Johnson & Johnson de Janssen ; 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid, soit 1 seule injection) ou d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h, ou d’un certificat attestant du rétablissement de la Covid-19. Ils devront être présentés à l’entrée des sites concernés, sur téléphone mobile, via l’application TousAntiCovid, ou sur format papier. – Les jeunes âgés de 12 à 17 ans n’auront pas besoin de présenter un pass sanitaire pour les manifestations prévues jusqu’au 30 août. – La Ville d’Istres prévoit de remettre en place le dispositif d’unités de tests proposé avec l’ARS et la Croix Rouge lors de certains événements. – Le principe de la réservation préalable reste en vigueur.

Gratuit sur réservation

ARENES D’ENTRESSEN 13800 ISTRES Istres Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T21:00:00 2021-08-18T23:30:00