Triathlon Bergerac, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Bergerac.

Triathlon 2021-07-11 10:00:00 – 2021-07-11 18:00:00 Quai Salvette Port de Bergerac

Bergerac Dordogne

Le Triathlon de Bergerac est organisé par le Comité d’Organisation du Triathlon de Bergerac .

Les épreuves sont organisées dans le respect du cahier des charges de la Fédération Française de Triathlon. L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou bris de matériel lors de l’épreuve.

Le triathlon consiste à réaliser, par un seul individu ou une équipe en relais, un parcours enchaînant une partie natation, une partie vélo et une partie course à pied, sans aide extérieure et sans arrêt du chronomètre lors du changement de discipline.

Le triathlon peut s’accomplir selon les formules suivantes : individuel : en ligne ou contre la montre / en relais : chaque équipier court une des disciplines et passe le témoin à un autre équipier pour la suivante / duo : les 2 équipiers font le triathlon ensemble, du départ à l’arrivée ; aide et drafting autorisés entre équipiers.

pixabay