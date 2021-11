Toulouse Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne, Toulouse Trésors de bibliophiles Médiathèque Côte Pavée Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Jeudi 2 décembre à 18h Rencontre – Expo Émilie Vast – Botanique Avec Gilbert Chauvel, passionné de botanique et de beaux livres. Retrouvons nous pour découvrir la collection privée d'un amoureux des livres dans le cadre de l'exposition d'Emilie Vast Les herbiers. Médiathèque Côte Pavée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T18:00:00 2021-12-02T20:00:00

