Gamarde-les-Bains Gamarde-les-Bains Gamarde-les-Bains, Landes Trésor gourmand : apprendre à préparer une tourtière Gamarde-les-Bains Gamarde-les-Bains Catégories d’évènement: Gamarde-les-Bains

Landes

Trésor gourmand : apprendre à préparer une tourtière Gamarde-les-Bains, 21 septembre 2021, Gamarde-les-Bains. Trésor gourmand : apprendre à préparer une tourtière 2021-09-21 15:30:00 – 2021-09-21 18:30:00 Chez Marie 440 route de Taillade

Gamarde-les-Bains Landes Gamarde-les-Bains Marie, pâtissière, vous révèle ses secrets de cuisine pour vous aider à préparer votre tourtière. Vous mettrez les mains à la pâte pour la rendre fine à souhait. Vous couperez les pommes et enfournerez votre pâtisserie le temps nécessaire. A chaque étape, Marie vous guidera pour que votre tourtière aux pommes soit la meilleure ! Repartez avec votre gâteau à la fin de l’après-midi. Marie, pâtissière, vous aide à préparer votre tourtière aux pommes pour qu’elle soit la meilleure ! Repartez avec votre gâteau. +33 5 58 98 58 50 Marie, pâtissière, vous révèle ses secrets de cuisine pour vous aider à préparer votre tourtière. Vous mettrez les mains à la pâte pour la rendre fine à souhait. Vous couperez les pommes et enfournerez votre pâtisserie le temps nécessaire. A chaque étape, Marie vous guidera pour que votre tourtière aux pommes soit la meilleure ! Repartez avec votre gâteau à la fin de l’après-midi. OTC dernière mise à jour : 2021-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gamarde-les-Bains, Landes Autres Lieu Gamarde-les-Bains Adresse Chez Marie 440 route de Taillade Ville Gamarde-les-Bains lieuville 43.72969#-0.87058