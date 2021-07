Traversée du havre de l’Ay Créances, 16 août 2021-16 août 2021, Créances.

Traversée du havre de l’Ay 2021-08-16 18:00:00 – 2021-08-16

Créances Manche Créances

Second havre de la Manche par sa superficie, il est recouvert par de nombreuses plantes qui vivent au contact du sel et accueille de nombreux oiseaux. Immergez-vous dans ce milieu naturel exceptionnel par une traversée pieds nus et en short. Prévoir petit sac à dos. Inscription obligatoire au 02 33 45 14 34. Lieu de RDV donné à la réservation.

Second havre de la Manche par sa superficie, il est recouvert par de nombreuses plantes qui vivent au contact du sel et accueille de nombreux oiseaux. Immergez-vous dans ce milieu naturel exceptionnel par une traversée pieds nus et en short. …

+33 2 33 45 14 34

Second havre de la Manche par sa superficie, il est recouvert par de nombreuses plantes qui vivent au contact du sel et accueille de nombreux oiseaux. Immergez-vous dans ce milieu naturel exceptionnel par une traversée pieds nus et en short. Prévoir petit sac à dos. Inscription obligatoire au 02 33 45 14 34. Lieu de RDV donné à la réservation.

dernière mise à jour : 2021-06-23 par