Transhumance Prairie culturelle Mouthe, vendredi 29 mars 2024.

Transhumance Prairie culturelle Mouthe Doubs

Vendredi 29 mars, venez découvrir le spectacle “Le Tir Sacré” de la compagnie Petite Foule Production !

​ Une rencontre étonnante entre le muscle et l’esprit ! “Le Tir Sacré” est au croisement de la danse, du théâtre et de la performance. Ce duo féminin joue avec la musicalité du commentaire sportif explorant les liens avec le geste et cherchant ainsi la relation entre la posture d’excellence et de performance de l’athlète. Jusqu’où ce duo se risquera-t-il dans cette escalade pour toujours plus de performance, pour toujours plus d’émotions ?

A l’approche des JO 2024 de Paris, “Le Tir Sacré” est l’occasion de réaffirmer le lien intime qu’il existe entre sport et culture. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

salle polyvalente

Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

