Transatlantic night Auditorium de l'Opéra de Bordeaux, 14 juillet 2021, Bordeaux.

Auditorium de l’Opéra de Bordeaux, le mercredi 14 juillet à 20:30

Transatlantic night – dans le cadre du festival Pulsations

Une soirée transatlantique exceptionnelle, où quatre figures du jazz et du monde lyrique se réunissent pour transformer l’Auditorium en véritable club !

Les grands standards rencontrent ici le répertoire de Broadway, le rhythm and blues côtoie les lieder post-romantiques… Et nous voici emportés par les charmes délicats et l’énergie explosive de ce mélange singulier.

Kate Lindsey, mezzo-soprano à la magnifique carrière opératique et Baptiste Trotignon, compositeur et immense pianiste de jazz, se retrouvent ici pour un programme audacieux qui fait dialoguer l’Est et l’Ouest occidental et raconte l’émigration des compositeurs aux Etats-Unis dans le premier XXe siècle.

Cécile McLorin Salvant, subtile aquarelliste, déploie à travers The Window une méditation sur la nature versatile de l’amour. Le répertoire s’étend des reprises de Richard Rodgers, Stephen Sondheim à Stevie Wonder en passant par le cabaret, le rhythm and blues et des compositions personnelles.

Programme :

Thousands of miles, Songs de Weill, A. Mahler, Korngold, Zemlinsky

Kate Lindsey, mezzo-soprano

Baptiste Trotignon, piano et arrangements

The Window, Songs de Rodgers, Sondheim, Bernstein, Coleman, Nat King Cole, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald

Cécile McLorin Salvant, chant

Sullivan Fortner, piano

Tarif :

40 euros tarif plein, 32 euros tarif groupe, 25 euros tarif réduit, 10 euros tarif Carte jeune (dans la limite des places disponibles) et gratuit sur réservation pour les enfants (moins de 10 ans)

Réservations exclusivement sur le site internet du Festival Pulsations :

Auditorium de l'Opéra de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux



